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10:32, 06 августа 2018

Более 130 повторных толчков зафиксировано на индонезийском острове Ломбок после мощного землетрясения

Более 130 повторных толчков зафиксировано на индонезийском острове Ломбок после мощного землетрясения. По последним данным. погиб 91 человек, более 200 получили ранения. Власти эвакуировали из опасного района более 100 тысяч местных жителей и иностранных туристов Местный аэропорт работает в штатном режиме. Авиакомпании выполняют рейсы по расписанию.

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utax 06 августа 2018 | 10:53

На очереди Япония или Индо-Китай.

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