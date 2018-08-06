Кремль на неопределённый срок приостановил обсуждение реформы института полпредств, сообщает РБК со ссылкой на информированные источники. Как отмечают собеседники издания, сначала поднимался вопрос о полной ликвидации института, однако от этой идеи впоследствии отказались. В качестве вариантов предлагалось совместить должности полпредов и постами вице-премьеров или наделить полпредов экономическими полномочиями.