Кремль на неопределённый срок приостановил обсуждение реформы института полпредств
Кремль на неопределённый срок приостановил обсуждение реформы института полпредств, сообщает РБК со ссылкой на информированные источники. Как отмечают собеседники издания, сначала поднимался вопрос о полной ликвидации института, однако от этой идеи впоследствии отказались. В качестве вариантов предлагалось совместить должности полпредов и постами вице-премьеров или наделить полпредов экономическими полномочиями.
Комментарии3
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seryj_wolk 06 августа 2018 | 10:44
Без замполитов в рфии обойтись не могут нигде. Когда служил в армии, к нам как-то в курилку зашел замполит поговорить. В качестве шутки сказал: у всех родов войск есть эмблемы, кроме замполитов. Какую эмблему могли бы мы предложить? Один весельчак сказал: 2 скрещенных языка на фоне уха. Все смеялись, а он получил трое суток гауптвахты.
spitac 06 августа 2018 | 10:49
Конечно ликвидировать! Я предполагал, что это произойдет в 2004 г, когда отменили выборы губернаторов и исчез объявленный официально смысл полпредств.
Все губернаторы ставленники верховной власти. Полпредства - бесполезная, бессмысленная кормушка для чиновников. Смысл только в том, что их девать некуда. Работать они не смогут, умеют только сосать из бюджета.
rom8883 06 августа 2018 | 10:56
spitac: Куда пристраивать блатных деток? А в свиту этим дармоедам.