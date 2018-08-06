Хакер взломал аккаунт британской военнослужащей для получения данных об американском истребителе бомбардировщике Ф-35

Хакер взломал аккаунт британской военнослужащей в приложении для знакомств «Тиндер», чтобы получить данные об американском истребителе бомбардировщике Ф-35, сообщает «Дейли Мейл» со ссылкой на руководство британских ВВС. По информации издания, подозрения в причастности к атаке могут пасть на Россию или Китай.

В июне первая партия Ф-35 прибыла в Британию. Всего Лондон планирует купить 138 американских самолётов.