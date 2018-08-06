Хакер взломал аккаунт британской военнослужащей для получения данных об американском истребителе бомбардировщике Ф-35
Хакер взломал аккаунт британской военнослужащей в приложении для знакомств «Тиндер», чтобы получить данные об американском истребителе бомбардировщике Ф-35, сообщает «Дейли Мейл» со ссылкой на руководство британских ВВС. По информации издания, подозрения в причастности к атаке могут пасть на Россию или Китай.
В июне первая партия Ф-35 прибыла в Британию. Всего Лондон планирует купить 138 американских самолётов.
Комментарии9
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milenacotliar 06 августа 2018 | 10:17
Под заказ хабалки Касперской, выкинутой из нормального мира за чрезмерное кое-что, можно и не такое взломать. Она как посмотрит своими удобренными добрыми китайцами глазами, у-у-у... Каменеют люди вероятно.
dataan 06 августа 2018 | 10:33
России это взлом нах не нужен. Об этом летающем корыте у нас знают давно уже.
dmast79 06 августа 2018 | 10:33
milenacotliar: Похоже на то, что взломаны кое-чьи мозги. ))
skuull 06 августа 2018 | 10:26
Опять взламывали в рабочее время по Москве с ником " Дзержинский"?))))
sg93 06 августа 2018 | 10:27
В приложении для знакомств???? Инфформация о Ф-35??? Этот мир ебнулся окончательн6о. Шлюхи размещают секретную информацию в предложениях о случке, а виновата во всем Россия ... Вот теперь раздолье ссаконаглым неверным супругам: "Это что за переписка о половой ебле в твоем телефоне? " "А это русские хакеры хотят нас с тобой поссорить!"
blackshard7 06 августа 2018 | 10:56
sg93: хакер видимо планировал вести переписку с лётчиками в стиле:
- оо ты загоняешь мне в ангар свой Ф-35. подскажи кстати с какой скоростью и как часто ты это делаешь.
Теперь ты снимаешь свой боезапас, напомни что в него входит и сколько его на складе.
rom8883 06 августа 2018 | 10:31
У турков легче украсть.
moisha_sekilman 06 августа 2018 | 10:42
...он не только аккаунт её взломал, но и её пятую точку опоры взломал, а она лишь глубоко дышала и двигала тазом в такт хакеру.
blackshard7 06 августа 2018 | 10:53
небось хотел узнать сколько лярдов распилили на проекте Ф-35. Самом дорогом самолёте в истории)