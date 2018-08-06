В Глазго проходит Первый объединенный Чемпионат Европы по летним видам спорта

Пока в общем медальном зачете лидируют российские спортсмены.

По итогам первых четырех дней Чемпионата российская команда уверенно возглавляет командный зачет. В активе наших спортсменов уже 21 награда, 10 из которых— золотые. Накануне отличились российские пловцы. Юлия Ефимова стала лучшей на стометровке брассом. А квартет вольников в этафете 4 по 200 завоевал серебро.

По традиции сильны наши в синхронном плавании. Чему свидетельство – 3 награды высшей пробы. А вот сразу два золота на велотреке приятно удивили. Причем, в финале индивидуального спринта у женщин сошлись сразу две наших спортсменки. В итоге Дарья Шмелева опередила Анастасию Войнову. Добавлю, что днем ранее велосипедистки одержали победу и в командном спринте.

Сегодня на объединенном Чемпионате Европы вступают в борьбу легкоатлеты. Будут разыграны первые награды и в прыжках в воду.