В Глазго проходит Первый объединенный Чемпионат Европы по летним видам спорта
Пока в общем медальном зачете лидируют российские спортсмены.
По итогам первых четырех дней Чемпионата российская команда уверенно возглавляет командный зачет. В активе наших спортсменов уже 21 награда, 10 из которых— золотые. Накануне отличились российские пловцы. Юлия Ефимова стала лучшей на стометровке брассом. А квартет вольников в этафете 4 по 200 завоевал серебро.
По традиции сильны наши в синхронном плавании. Чему свидетельство – 3 награды высшей пробы. А вот сразу два золота на велотреке приятно удивили. Причем, в финале индивидуального спринта у женщин сошлись сразу две наших спортсменки. В итоге Дарья Шмелева опередила Анастасию Войнову. Добавлю, что днем ранее велосипедистки одержали победу и в командном спринте.
Сегодня на объединенном Чемпионате Европы вступают в борьбу легкоатлеты. Будут разыграны первые награды и в прыжках в воду.
Комментарии6
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olegleon 06 августа 2018 | 10:12
да любому хомячку или хохлотроллю понятно, что это всё действия российских спецслужб. наверняка ещё и хакеры "подкручивают" таймеры, фиксирующие время заплывов
dataan 06 августа 2018 | 10:36
Наши спортсмены ибошат всех на этих играх. На синхронке наши даже решили специально не вступать в одном виде, что бы не занимать все первые места. Короче плохо похоже пиндосы по антидопингу работают, плохо.:)))
andreyoo 06 августа 2018 | 10:14
Пока в общем медальном зачете лидируют российские спортсмены.
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Мельдоний, тазепам и ацетилсалициловая кислота.
dataan 06 августа 2018 | 10:39
andreyoo: Ты забыл про валидол для ВАДА :))))
yralez 06 августа 2018 | 10:17
Ура, наша взяла, с колен поднялись !
На сколько там тарифы то увеличиваются ?
moisha_sekilman 06 августа 2018 | 10:45
yralez: А тебе не требуется поднятие с колен - вам пидарасам раком стоять привычно и комфортно.