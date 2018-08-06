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10:03, 06 августа 2018

Госдепартамент вызвал временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова

Поводом послужили подозрения в том, что Кремль пытается оказывать влияние на американскую политику, в том числе с помощью соцсетей.

Дмитрию Жирнову предстоит ответить на вопросы о якобы имеющих место попытках Кремля использовать учетные записи в социальных сетях «для пропаганды насилия и раскола в США». Об этом сообщила на своей странице в Twitter официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт. Она подчеркнула, что США не намерены терпеть такое агрессивное вмешательство. К своему посту Нойерт прикрепила ссылку на стенограмму брифинга, состоявшегося несколько дней назад в Белом доме – на нем представители Госдепартамента заявили, что приветствуют решение социальной сети Facebook удалять зарубежные аккаунты, с помощью которых и распространяются сообщения, разжигающее рознь и насилие.
В ответ на вызов представителя дипмиссии в Госдеп в посольстве России в США заявили, что сожалеют о том, что Вашингтон продолжает раскручивать тему вмешательства Кремля в выборы. Там подчеркнули, что никаких доказательств приведено до сих пор не было.

Напомню, что в Соединенных штатах продолжается расследование возможных связей избирательного штаба Дональда Трампа с Россией и предполагаемые попытки Москвы повлиять на результаты выборов в 2016 году. Москва все обвинения категорически отвергает.

Комментарии

16

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estamp 06 августа 2018 | 10:07

Пусть запретят в Америке Фейсбук, ВК и Одноклассники

zibex 06 августа 2018 | 10:17

estamp: им проще закрыть твой аккаунт

estamp 06 августа 2018 | 10:20

zibex: Видимо не проще, раз истерят.
И заметь, ужасная Россия ьак не истерит, зотя в том же ФБ американских аккаунтов "с помощью которых и распространяются сообщения, разжигающее рознь и насилие." на порядки больше.

testmeter 06 августа 2018 | 10:23

zibex: Да и просто обратить внимание американцев (которые раньше об этом совсем не думали), на то, что от подобных аккаунтов дурно пахнет "русским духом"

echo_shar 06 августа 2018 | 10:52

estamp:
Я комментирую в омериканских сегментах соцсетей любые интересные мне события.
Может они там думают, что я не имею на это право? )))

olegleon 06 августа 2018 | 10:10

" Кремля использовать учетные записи в социальных сетях"

так пусть удаляют все учётные записи, которые открыты в Кремле. по геолокации сразу видно, какие в Кремле были открыты.

testmeter 06 августа 2018 | 10:16

«для пропаганды насилия и раскола в США» ///
Что-то знакомое... Типа: "в США гражданская война, преследуют русскоязычных, распинают мальчиков в трусиках". Весточки русского мира, короче говорря...

andreyoo 06 августа 2018 | 10:18

Новости из Америки все веселее и веселее

sg93 06 августа 2018 | 10:18

Ясен пень россияне подзуживают. Вот, например, в Чикаго за последний уикенд подстрелили 41 человек, 5 насмерть. Кто то может поверить что самая демократичная, самая богатая и могущественная, самая свободная страна в мире вдруг ни с того ни с сего начнет пулять друг в друга без причины. Наверняка кто то написал в ФБ "Братва, постреляйте друг в друга.." Янкели - они жа как дети малые, доверчивые. Напишет какой-нибудь повар чужестранный "Выберите Трампа" - они идут и выбирают. Потом плачут, ругаются, всем санкции раздают, но то Трамп уже выбран..
Надо что то делать этой стране. Или компьютеры отключать, или мозги включать.. Второе маловероятно, то тонкому наблюдению М.Задорнова..

skuull 06 августа 2018 | 10:29

Какой убогой нужно быть страной, что тебя имеют по фейсбуку???

testmeter 06 августа 2018 | 10:37

skuull: andreyoo: Ты хочешь чтобы тебя еще и во все другие места поимели? Не волнуйся, получишь сполна

viniqi 06 августа 2018 | 10:39

skuull: Скууллящее пригожинское дерьмо-опять воспряло из дерьма!!!

skuull 06 августа 2018 | 10:54

viniqi: testmeter: Что, малыши, всё полируете задницы американцев в надежде, что вас вывезут с укрогабонии и буйнакского рынка? Не надейтесь, педиков в США и без вас много...

viniqi 06 августа 2018 | 10:59

skuull: Малыши с Буйнакского рынка-давно имеют жен и дочерей таких чморей как пригожинская скууллящая мразь, причем всего лишь за гнилой банан!!!

andreyoo 06 августа 2018 | 10:31

А позвольте привести отрывок одного автора (не российского), который к сожалению умер в 2016 году.
Сам не люблю постящих тут длинные простыни, поэтому максимально урезал.

"Напомним: на стороне Хиллари Клинтон была не только её Демократическая партия.
На стороне Клинтон было также подавляющее большинство основных СМИ Соединённых Штатов. ...
На стороне Клинтон были также (что вообще беспрецедентно) ведущие «лица» Республиканской партии США,...
На стороне Клинтон было вообще всё то, что принято называть истеблишментом. ...пока Трамп в одиночестве ... выступал перед толпами своих сторонников один на один, Клинтон разъезжала с целым шапито звёзд рэпа, попа и RnB, ...
На стороне Клинтон в итоге выступило даже пытавшееся сыграть против неё ФБР, завершившее гигантское дело о её электронной почте со сверхсветовой, не встречающейся в природе скоростью — за двое суток.
На стороне Клинтон были элиты всех «младших союзников» США.
На стороне Клинтон был весь передовой «креативный класс» Америки, рисовавший на Трампа боевые фотожабы и ...
...
...И вдруг оказалось, что американский избиратель на стороне Трампа — «рыжего клоуна», «спарринг-партнёра» и «кандидата от деревенщин»."

Ну и вот, хомячки, три десятка пригожинских аккаунтов победили Америку. А вам слабо?

tararabumbia 06 августа 2018 | 10:53

andreyoo: Госдеп США пробил дно в обвинениях о российском вмешательстве

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