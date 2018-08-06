Госдепартамент вызвал временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова

Поводом послужили подозрения в том, что Кремль пытается оказывать влияние на американскую политику, в том числе с помощью соцсетей.

Дмитрию Жирнову предстоит ответить на вопросы о якобы имеющих место попытках Кремля использовать учетные записи в социальных сетях «для пропаганды насилия и раскола в США». Об этом сообщила на своей странице в Twitter официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт. Она подчеркнула, что США не намерены терпеть такое агрессивное вмешательство. К своему посту Нойерт прикрепила ссылку на стенограмму брифинга, состоявшегося несколько дней назад в Белом доме – на нем представители Госдепартамента заявили, что приветствуют решение социальной сети Facebook удалять зарубежные аккаунты, с помощью которых и распространяются сообщения, разжигающее рознь и насилие.

В ответ на вызов представителя дипмиссии в Госдеп в посольстве России в США заявили, что сожалеют о том, что Вашингтон продолжает раскручивать тему вмешательства Кремля в выборы. Там подчеркнули, что никаких доказательств приведено до сих пор не было.

Напомню, что в Соединенных штатах продолжается расследование возможных связей избирательного штаба Дональда Трампа с Россией и предполагаемые попытки Москвы повлиять на результаты выборов в 2016 году. Москва все обвинения категорически отвергает.