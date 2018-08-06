Казаки пытались спровоцировать конфликт на акции памяти жертв сталинских репрессий, которая вчера прошла в Карелии. Об этом сообщают местные СМИ.

Памятную акцию правозащитники провели на мемориальном кладбище Сандармох в окрестностях карельского города Медвежьегорск. На мероприятие собрались несколько сотен человек. Никто из высокопоставленных чиновников региона вспомнить убитых в годы сталинских репрессий не приехал. Зато мероприятие посетил отряд казаков, который, как пишет карельское интернет-издание Черника, был настроен по-боевому. И когда одна из участниц акции назвала российскую власть наследницей тех, кто расстреливал людей в Сандармохе, казаки возмущённо закричали: «Не надо политики». Они также осуждали других выступавших, которые критиковали нынешнюю российскую власть, и называли их слова ахинеей. Блогера и гражданского активиста из Петрозаводска, он раздавал собравшимся свою газету, один из казаков назвал провокатором. После чего дело едва не дошло до конфликта. По информации радиостанции Deutsche Welle есаул Александр Яковлев пресек провокацию и строем повел подчиненных на траурный молебен.

На акции также звучали слова поддержки в адрес главы карельского отделения Мемориала Юрия Дмитриева, которого обвиняют в сексуальном насилии над приёмной дочерью. Его задержали спустя несколько месяцев после того, как суд оправдал по делу об изготовлении детской порнографии. Соратники Дмитриева называют его преследование политически мотивированным.