Казаки пытались спровоцировать конфликт на акции памяти жертв сталинских репрессий, которая вчера прошла в Карелии
Казаки пытались спровоцировать конфликт на акции памяти жертв сталинских репрессий, которая вчера прошла в Карелии. Об этом сообщают местные СМИ.
Памятную акцию правозащитники провели на мемориальном кладбище Сандармох в окрестностях карельского города Медвежьегорск. На мероприятие собрались несколько сотен человек. Никто из высокопоставленных чиновников региона вспомнить убитых в годы сталинских репрессий не приехал. Зато мероприятие посетил отряд казаков, который, как пишет карельское интернет-издание Черника, был настроен по-боевому. И когда одна из участниц акции назвала российскую власть наследницей тех, кто расстреливал людей в Сандармохе, казаки возмущённо закричали: «Не надо политики». Они также осуждали других выступавших, которые критиковали нынешнюю российскую власть, и называли их слова ахинеей. Блогера и гражданского активиста из Петрозаводска, он раздавал собравшимся свою газету, один из казаков назвал провокатором. После чего дело едва не дошло до конфликта. По информации радиостанции Deutsche Welle есаул Александр Яковлев пресек провокацию и строем повел подчиненных на траурный молебен.
На акции также звучали слова поддержки в адрес главы карельского отделения Мемориала Юрия Дмитриева, которого обвиняют в сексуальном насилии над приёмной дочерью. Его задержали спустя несколько месяцев после того, как суд оправдал по делу об изготовлении детской порнографии. Соратники Дмитриева называют его преследование политически мотивированным.
Комментарии80
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blindpew_33 06 августа 2018 | 10:48
Мне вот в этой новости непонятно одно: почему слово "казаки" здесь употребляется без кавычек?
dhtlbyf 06 августа 2018 | 10:52
каие казаки в карелии? Какие вообще казаки? клоуны дебильные
epynda 06 августа 2018 | 10:56
Никогда, даже в бредовых снах во время "отходняка", не мог представить себе, что а город Медвежьегорск, могут приехать корреспонденты Deutche Welle......
Однозначно, провокация была заранее спланирована...
Таково моё оценочное суждение....