Администрация США разрабатывает новые меры противодействия хакерским атакам на критически важную инфраструктуру, сообщает Wall Street Journal. По сведениям издания, угроза может исходить со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Предполагается, что США будут активнее использовать ордеры на арест по линии Интерпола, а также направлять запросы другим государствам на поиск и задержание подозреваемых. Также сторонники новых мер вступают за то, чтобы чаще прибегать к аресту активов и персональным санкциям.