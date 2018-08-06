Администрация США разрабатывает новые меры противодействия хакерским атакам на критически важную инфраструктуру
Администрация США разрабатывает новые меры противодействия хакерским атакам на критически важную инфраструктуру, сообщает Wall Street Journal. По сведениям издания, угроза может исходить со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Предполагается, что США будут активнее использовать ордеры на арест по линии Интерпола, а также направлять запросы другим государствам на поиск и задержание подозреваемых. Также сторонники новых мер вступают за то, чтобы чаще прибегать к аресту активов и персональным санкциям.
Комментарии1
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dataan 06 августа 2018 | 10:42
Они еще только разрабатывают :))))))))))))))
Отстают, однако, сильно отстают.