В аэропорту Пулково перехвачена посылка со взрывчатыми веществами

В Петербургском аэропорту Пулково при погрузке на рейс в Париж перехвачена посылка со взрывчатыми веществами, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в службах аэропорта. Полицейские подтвердили, что в посылке несколько гранат для подствольного гранатомёта. Отправителем значится житель Калининграда.

19 июля при проверке почты перед погрузкой на парижский рейс в Пулково обнаружили посылку с минными взрывателям. Житель Петербурга пытался отправить их авиапочтой через Францию в США.