В аэропорту Пулково перехвачена посылка со взрывчатыми веществами
В Петербургском аэропорту Пулково при погрузке на рейс в Париж перехвачена посылка со взрывчатыми веществами, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в службах аэропорта. Полицейские подтвердили, что в посылке несколько гранат для подствольного гранатомёта. Отправителем значится житель Калининграда.
19 июля при проверке почты перед погрузкой на парижский рейс в Пулково обнаружили посылку с минными взрывателям. Житель Петербурга пытался отправить их авиапочтой через Францию в США.
Комментарии2
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danko1 06 августа 2018 | 09:45
Провокация ФСБ для нагнетания истерии шпиономании?
По России посылки досматривают перед отправлением, а на Запад вообще строго следят за вложениями.
blackshard7 06 августа 2018 | 10:00
danko1: вот же ты параноидальная истеричка. Этот пшик даже в новостях не покажут ибо новость фигня. Но ты уже начало строчить по методичке отрабатывая паёк про нгнетание истерии.
Вот когда посла в США вызывают отчитать за вбросы с амерских гавносми вот это нагнетание истерии, но тебе в это нельзя вспоминать)