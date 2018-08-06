Американец Джон Мартин, задержанный на Чукотке, находится в больнице, сообщает Интерфакс. Пока неизвестно, сколько пациент пробудет в медучреждении. В больнице уточнили, что он в инфекционном отделении.

Напомню, российские пограничники задержали на Чукотке гражданина США, который приплыл с Аляски на лодке. Сам путешественник утверждает, что направлялся в Китай, но попал в Россию. По предварительным данным, американец заблудился из-за плохих метеоусловий.