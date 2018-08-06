Американец Джон Мартин, задержанный на Чукотке, находится в больнице, сообщает Интерфакс
Американец Джон Мартин, задержанный на Чукотке, находится в больнице, сообщает Интерфакс. Пока неизвестно, сколько пациент пробудет в медучреждении. В больнице уточнили, что он в инфекционном отделении.
Напомню, российские пограничники задержали на Чукотке гражданина США, который приплыл с Аляски на лодке. Сам путешественник утверждает, что направлялся в Китай, но попал в Россию. По предварительным данным, американец заблудился из-за плохих метеоусловий.
Комментарии12
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dmast79 06 августа 2018 | 09:43
Заблудился? на несколько тысяч километров? Где Чукотка, и где Китай?
Похоже доверился GPS, а она в высоких широтах глючит.
danko1 06 августа 2018 | 09:53
dmast79: Хотел выяснить секрет обогащения Абрамовича.
dmast79 06 августа 2018 | 10:25
danko1: Так тогда ему надо было в Израиль - Абрамович уже давно как туда перебрался..
danko1 06 августа 2018 | 10:29
dmast79: Сам Абрамович не расскажет. Он хотел окольными путями, видно, разузнать.
А если серьезно, то и ошибки практически нет. Просто до Китая от Чукотки еще очень путь далекий.
ukov 06 августа 2018 | 10:39
danko1:
И этого на Чукотку Ходор прислал!
Говорят, что у него было с собой 8500 $
и дорогая аппаратура.
olegleon 06 августа 2018 | 09:56
dmast79: это круче "Он шёл на Одессу, а вышел к Херсону "
только непонятно почему он в инфекционном отделении, а не психиатрическом.
tvitov66 06 августа 2018 | 10:27
olegleon: Вот тут соглашусь - вошёл в зону действия вышек ВГТРК и не спятил ... наверное его спасло не знание великого и могучего
olegleon 06 августа 2018 | 10:33
tvitov66: он спятил тогда. когда перепутал территорию России (самого большого государства) с территорией Китая (-3-я по территории страна)
психически нормальный человек такое не перепутает.
andre_klimov 06 августа 2018 | 09:53
Это его звуковой волной отбросило. :)
Тут как ра китайцы гиперзвуковой летательный аппарат испытывали. Успешно. "Син-кун - 2" развил скорость 7100 км/час. Ниже теоретической возможности для волнопланов - но тоже неплохо.
gvs 06 августа 2018 | 10:05
Хорошо, что догадался насчет Австралии не соврать )))
mozhem_povtorit 06 августа 2018 | 10:24
Мочить
sidoroventucascz 06 августа 2018 | 10:25
Джон Мартин, писатель?!? Хана теперь "Игре престолов"! :(((