Правоохранительные органы задержали руководство и сотрудников букмерской конторы «Росбет», в том числе учредителя Александра Миронова, гендиректора Александра Фролова и ещё 16 сотрудников организации. Их обвиняют в незаконной игорной деятельности. По данным Следственного комитета, ущерб оценивается в 100 миллионов рублей.