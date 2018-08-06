Правоохранительные органы задержали руководство и сотрудников букмерской конторы «Росбет»
Правоохранительные органы задержали руководство и сотрудников букмерской конторы «Росбет», в том числе учредителя Александра Миронова, гендиректора Александра Фролова и ещё 16 сотрудников организации. Их обвиняют в незаконной игорной деятельности. По данным Следственного комитета, ущерб оценивается в 100 миллионов рублей.
Комментарии2
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vilingrad 06 августа 2018 | 09:51
Они не занесли вовремя!!
forward 06 августа 2018 | 09:52
Как отличить незаконную игровую деятельность от букмекерской?
Футбол закончился...