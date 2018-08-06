Сегодня истекает срок дисквалификации полузащитника Романа Еременко

Которую он заработал 2 года назад.

Роман Еременко выступал за ЦСКА с 2014 года. Однако осенью 16-го он был дисквалифицирован за употребление кокаина. По информации Чемпионат Ком, у финского полузащитника была договорённость с армейским клубом о том, что он вернётся в ЦСКА после отбытия наказания. Однако за это время ситуация изменилась. Как сообщает финское издание MTV, Ерёменко согласился перейти в московский «Спартак». По сведениям источника, о трансфере 31-летнего футболиста в стан красно-белых будет объявлено уже в начале следующей недели. Отмечу, что в межсезонье Спартак подписал младшего брата Романа

Роман Еременко имеет право возобновить тренировки с 7 августа, а выйти на поле в официальном матче — 10 октября.