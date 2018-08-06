Перевод российских чиновников на смартфоны с российской операционной системой обойдется в 160 миллиардов рублей
Перевод российских чиновников и сотрудников госкомпаний на смартфоны с российской операционной системой обойдется в 160 миллиардов рублей. Об этом пишет газета Коммерсант.
Отказ от айфонов и устройств на базе Android влетит в копеечку. Поскольку на новую операционную систему Sailfish уйдут десятки миллиардов рублей.
Переводить на её использование чиновников планируют поэтапно, пишет Коммерсант. Начнут уже в следующем году. До конца 21го это затронет почти 8 миллионов сотрудников госорганов, бюджетных учреждений и компаний с госучастием, рассказал газете федеральный чиновник, знакомый с планами. Примерно 70 миллиардов рублей возьмут из федерального бюджета, ещё столько же выделят госкомпании, остальную сумму должны дать регионы. У смартфонов, которые работают на этой операционной системе, есть необходимый минимум приложений. В том числе электронная почта, браузер и ряд других программ, больше чиновникам и не нужно, сказали опрошенные изданием эксперты Не исключено, что для новой операционной системы придумают другое название, чтобы точнее отражать её национальную идентичность, пишет газета.
Новую операционную систему уже используют в смартфоне Inoi, его производят в Китае. Около 15ти тысяч таких устройств по данным Коммерсанта купила Почта России, одно подарили премьеру Медведеву. При этом китайская компания осталась недовольна продажами смартфона и переключилась на аппараты с Android.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
basel812 06 августа 2018 | 09:12
Лучше бы перевести российских чиновников на российские зарплаты и пенсии. И
российским здравоохранением пользоваться заставить.
ukradennaya_pensiya 06 августа 2018 | 09:12
basel812: Да лан, крепостные оплатят)))))))
orein51 06 августа 2018 | 09:12
с собой на пенсию возьмут...
pro_hanov 06 августа 2018 | 09:14
Я так понимаю, что российские чиновники уже пользуются йотафонами и планшетами от Чубайса? Их собираются на новую систему переводить? Воистину, планов громадьё!
vladimirgornitsky 06 августа 2018 | 09:20
Непонятное иноземное sailfish можно было бы заменить на русское и вполне отражающее ситуацию "рыба-пила". Причем, судя по озвученной сумме, рыба весьма крупная.
navsegda 06 августа 2018 | 09:21
А с какого х... Sailfish вдруг стала отечественной ОС ??? Кто-то просто в наглую моет бабосы и фсё