Минэкономразвития предложило поднять тарифы на жилищно-коммунальные услуги из-за роста НДС
Минэкономразвития предложило поднять тарифы на жилищно-коммунальные услуги из-за роста НДС, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Министерства. НДС повышается до 20 процентов с 1 января. По словам чиновников, это привлечёт в бюджет около шестисот двадцати миллиардов рублей. Эксперты предсказывают рост цен на товары и услуги.
Комментарии9
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pro_hanov 06 августа 2018 | 09:11
Нет таких высот, какие бы не взяли большевики (с) Даёшь рост тарифов! А там и упрощёнку поднимут, чтобы не отставала. Сдюжим, лишь бы Нацлидер строил себе новые дворцы, да жила бы родная Сирия!
patrikk_1 06 августа 2018 | 09:13
Минэкономразвития предложило поднять тарифы на жилищно-коммунальные услуги из-за роста НДС...
Улюкаевские недобитки взятку вымогают.
igorkot____1 06 августа 2018 | 09:14
А где одиннадцати рублевые шлюхи с ватными дураками. Почему не видно их поддержки. Ведь им от этого только лучше.
basel812 06 августа 2018 | 09:14
Стричь это стадо - одно удовольствие.
kryimzdick 06 августа 2018 | 09:17
Население - "новая нефть"
doxerom 06 августа 2018 | 09:19
Началось в колхозе утро. Отключить в Кремле отопление на зиму, экономить так экономить.
vaka257 06 августа 2018 | 09:22
Путинские реформы набирают ход...А что будет к 24 году?Ведь стрижка только начата...
patrikk_1 06 августа 2018 | 09:23
vaka257:
Вешайся, старая ковырялка.
polikarpich 06 августа 2018 | 09:24
А чо? Конечно, увеличивайте! Это свежо, оригинально, конструктивно, продуктивно и стабильно!!!