У фигурантки дела о «Новом величии» 19-летней Марии Дубовик в СИЗО начались серьезные проблемы со здоровьем
Об этом «Эху» рассказала координатор правовой помощи «ОВД-Инфо» Алла Фролова.
Срок ареста Марии Дубовик и еще четверых фигурантов дела истекает 13 сентября.
Комментарии2
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patrikk_1 06 августа 2018 | 09:08
У фигурантки дела о «Новом величии» 19-летней Марии Дубовик в СИЗО начались серьезные проблемы со здоровьем...
Пусть сдохнет. Насрать на неё.
rips4 06 августа 2018 | 09:19
Снкчала куриц пихают себе кцда ни попадя, а потом свой шанкр тычат всем, заявляя что они жертвы рэжима..))