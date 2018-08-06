День траура по погибшим в результате крушения вертолета Ми-8 начался в Красноярском крае

Одной из причин крушения вертолета могла стать в том числе ошибка пилотирования, — сообщила официальный предстаитель СК Светлана Петренко.

Пленка

«Продолжается расследование уголовного дела о крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае. По данным следствия вертолет Ми-8 авиакомпании «UTair» на высоте 100 метров зацепил лопастями несущего винта груз другого вертолета той же компании, затем потерпел крушение. На борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков. Все они погибли. Второй вертолет совершил экстренную посадку, на его борту находился только экипаж, никто не пострадал. В рамках уголовного дела следствием рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе и ошибка пилотирования».

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Туруханском районе Красноярского края. Он совершал рейс по маршруту Ванкор — Пурпе.