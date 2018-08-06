Более полутора десятков сотрудников, в том числе, руководители букмекерской конторы «Росбет» задержаны в ходе масштабной операции правоохранительных органов. Задержанные обвиняются в незаконной организации и проведения азартных игр, сообщает Следственный комитет. За год преступное сообщество заработало не менее 100 миллионов рублей, сообщает Интерфакс.