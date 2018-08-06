Более полутора десятков сотрудников, в том числе, руководители букмекерской конторы «Росбет»
Более полутора десятков сотрудников, в том числе, руководители букмекерской конторы «Росбет» задержаны в ходе масштабной операции правоохранительных органов. Задержанные обвиняются в незаконной организации и проведения азартных игр, сообщает Следственный комитет. За год преступное сообщество заработало не менее 100 миллионов рублей, сообщает Интерфакс.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vikwlad 06 августа 2018 | 08:53
В России никто не может обогащаться, кроме подельников кремлёвского царька.
olegleon 06 августа 2018 | 08:58
"За год преступное сообщество заработало не менее 100 миллионов рублей"
т.е. меньше, чем Серебренников смог "освоить" бюджетных средств. а уж Сечин просто посмеётся над такой суммой заработка сообщества из 15 человек
cobakevich 06 августа 2018 | 09:17
olegleon:
То есть вы предлагаете в результате масштабной операции арестовать Сечина и Миллера ?
Может и Путина до кучи - как организатора преступного сообщества ?
cobakevich 06 августа 2018 | 09:14
Да этих Росбетов, Фонбетов и пр. как грязи на каждом углу.
Нельзя казино , так пожалуйста - ставки на спорт ...
Народ в нищете, несет последнюю копейку в надежде что разбогатеет как Абрамович.
Но играть надо не в Росбет, а в жополижество Путина.
Кто глубже лизнет - тот и выиграл.