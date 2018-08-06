В анонсе нового сезона сериала «Карточный домик» фотография Кремля залита кровью
Запись опубликована в Инстаграме.
«Карточный домик» – американский сериал вы жанре политического триллера. Исполнитель главной роли Кевин Спейси был вынужден покинуть сериал после скандала с сексуальными домогательствами.
Комментарии2
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olegleon 06 августа 2018 | 08:55
хороший юмористический сериал был. забавно и весело было смотреть. а вот Зои жаль. тут обошлось без юмора
mikescholar 06 августа 2018 | 09:19
Хорошо хоть не дерьмом. А может, лучше дерьмом?