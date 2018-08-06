По меньшей мере 11 журналистов были задержаны в Венесуэле после покушения на президента страны Николаса Мадуро
По меньшей мере 11 журналистов были задержаны в Венесуэле после покушения на президента страны Николаса Мадуро. Задержанные представляют венесуэльские, аргентинские испанские СМИ, сообщил в Национальном профсоюзе работников печати. Что стало причиной задержания журналистов, не уточняется. Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арриаса заявил, что подготовка к покушению велась в США и Колумбии. Ответственность за покушение взяла на себя одна из оппозиционных группировок.
Комментарии3
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olegleon 06 августа 2018 | 08:53
причиной может являться то, что у них могут быть видеозаписи, т.е. необходимые следствию документы.
странно, что не написали "их избили и они объявили голодовку"
и почему это мирная оппозиция молчит?
hz6691 06 августа 2018 | 09:00
olegleon: А еще они могли плохо думать плохо о мадуре.
doxerom 06 августа 2018 | 09:23
Пообтерлось чмо на должности президента, начало верить в свою исключительность, если не мадуро, то кто... Что то это мне напоминает..