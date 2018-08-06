Режиссёр Александр Расторгуев, погибший в Центральной Африке, будет похоронен завтра 7 августа на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил его друг и коллега Павел Костомаров.

Журналисты Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко планировали снять фильм о наёмниках из ЧВК Вагнера. Они были убиты 30 июля. В ночь на воскресенье тела погибших доставлены в Москву.

Максим Шевченко рассказал, что при перевозке утеряно заключение о смерти Орхана Джемаля. Это может затянуть процесс похорон.