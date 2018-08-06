На юго-востоке Москвы в районе Печатники снова зафиксирован повышенный уровень сероводорода
По данным Мосэкомониторинга, около 5 утра содержание вредного вещества превысило допустимую норму более чем в 2 раза, сообщает Интерфакс.
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По данным Мосэкомониторинга, около 5 утра содержание вредного вещества превысило допустимую норму более чем в 2 раза, сообщает Интерфакс.
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