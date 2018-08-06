Самую дорогую улицу России – Столешников переулок покидают люксовые бренды

Для некоторых марок ставки аренды стали непосильными из-за отсутствия парковки и, как следствие, высокодоходной публики, сообщает РБК. В 2012 году Столешников переулок стал пешеходным, напоминает издание. Ещё одной причиной ухода магазинов эксперты называют интерес ретейлеров к торговым центрам – ГУМу, ЦУМу и «Временам года».