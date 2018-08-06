Самую дорогую улицу России – Столешников переулок покидают люксовые бренды
Для некоторых марок ставки аренды стали непосильными из-за отсутствия парковки и, как следствие, высокодоходной публики, сообщает РБК. В 2012 году Столешников переулок стал пешеходным, напоминает издание. Ещё одной причиной ухода магазинов эксперты называют интерес ретейлеров к торговым центрам – ГУМу, ЦУМу и «Временам года».
Комментарии3
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semia 06 августа 2018 | 08:43
Купить билет на самолет,поставить визу и слетать в Европу и купить вещей обойдется дешевле,чем переплачивать в Столешниковом переулке ,да и в ЦУМе с Гумом
dmast79 06 августа 2018 | 08:54
semia: Ну так "если вас интересует цена - значит, яхта вам не по карману", как говорил Морган.
Если вы считаете деньги - вы не клиент этих бутиков. Или, скажем так - не типичный клиент.
vezdehod 06 августа 2018 | 09:14
Зато вернутся другие российские "Бренды" - лапти и телогрейка.