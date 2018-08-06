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08:33, 06 августа 2018

Администрация США разрабатывает новые меры противодействия хакерским атакам на критически важную инфраструктуру

Администрация США разрабатывает новые меры противодействия хакерским атакам на критически важную инфраструктуру, сообщает Wall Street Journal. По сведениям издания, угроза может исходить со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Предполагается, что США будут активнее использовать ордеры на арест по линии Интерпола, а также направлять запросы другим государствам на поиск и задержание подозреваемых. Также сторонники новых мер вступают за то, чтобы чаще прибегать к аресту активов и персональным санкциям.

Комментарии

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sg93 06 августа 2018 | 09:01

А не проще эту инфраструктуру отключить от интернет? Или хотя бы как то защитить. Смешно слышать что страна, которае сама производит соотвествующие железо и софт не может этого сделать. Могут только хватать всех подряд да санкции новые придумывать. Ведь как удобно бездоказательно обвинить. "У нас водокачка сломалась. Это русские хакеры". И все, хватают любого программиста на Мальдивах...
Мрази конченые эти янкелевские ублюдки.. Ирана боятся))) Ирана, Карл...Ладно Китай. Если каждый китайский программист хотя бы по разу введет пароль, то даже самый мощный суперкомпьютер сша в отчаянии согласится что пароль к нему "maodzedun Но Иран??? )))

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