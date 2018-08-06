Саудовская Аравия объявила о выдворении канадского посла, а также о приостановке деловых отношений с Канадой
Таким образом Эр-Рияд отреагировал на требование Канады освободить задержанных гражданских активистов, в том числе, известных правозащитниц, которые защищают права женщин. В Саудовской Аравии это требование расценили, как вмешательство во внутренние дела.
Комментарии3
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olegleon 06 августа 2018 | 08:50
- А нам за что? - заявили в МИД Канады?
viniqi 06 августа 2018 | 08:56
olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть кремля-вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!
captainobvious 06 августа 2018 | 09:09
вот пример поведения сильной и уверенной в себе страны... а наш МИД в аналогичных случаях отделывается дежурными шуточками-прибауточками.