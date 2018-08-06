На дронах, которые использовались для покушения на президента Венесуэлы Мадуро, было закреплено 2 кг взрывчатк

На дронах, которые использовались для покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, было закреплено 2 килограмма взрывчатки. Как сообщает телеканал «Телесур», беспилотники удалось вывести из строя. По обвинению в покушении на президента арестованы 6 человек, сообщает МВД республики.

Попытка покушения была совершена вчера утром, когда Мадуро выступал на военном параде в Каракасе. В результате подрыва дронов ранения получили семеро гвардейцев, президент и его окружение не пострадали.