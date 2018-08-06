К 2021 г. российские чиновники должны будут пользоваться смартфонами с операционной системой Sailfish от Ростелекома
К 2021 году российские чиновники должны будут пользоваться смартфонами с операционной системой Sailfish от Ростелекома. На эти цели будет потрачено более 160 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсантъ». Эти устройства также будут рекомендованы для использования в местных органах самоуправления. Перевод чиновников на смартфоны Sailfish начнут в 2019 году. Около 15 тысяч таких устройств уже купила «Почта России», ещё одно устройство подарили премьер-министру Медведеву.
Комментарии13
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vilingrad 06 августа 2018 | 08:35
К 2121му...
y3emen1 06 августа 2018 | 08:40
" пилить всегда, пилить везде" вот уж, воистину, бензопила "дружба"
darkshadownet_ 06 августа 2018 | 08:42
Дроны Почты, ОСь Ростелекома, про которую никто не слышал и в глаза не видел... Можь и не увидит вообще... Ужас одним словом
dmast79 06 августа 2018 | 08:42
darkshadownet_: Изначально Sailfish разрабатывалась финской компанией Jolla, в которой работали бывшие сотрудники Nokia. В 2015 году стало известно, что мажоритарием Jolla стал владелец ЕСН Григорий Березкин. Адаптацией Sailfish для России занялась «Открытая мобильная платформа», которая, по данным Kartoteka.ru, с 2016 года принадлежала Ольге Березкиной и Владимиру Верозубу. В марте 2018 года 75% компании приобрел «Ростелеком». Тогда же стало известно о новом требовании для российских разработчиков мобильного офисного софта. С 2019 года они должны создавать версии своих приложений для российской мобильной ОС, если хотят попасть в реестр отечественного ПО, который дает преимущества при госзакупках по сравнению с иностранными продуктами. Ранее эксперты отмечали отсутствие приложений для этой ОС как одно из главных препятствий для поставок устройств на ее основе в госсектор.
darkshadownet_ 06 августа 2018 | 08:53
dmast79: пасиб, но сыроват пирожок-то ;)
taglit 06 августа 2018 | 09:00
darkshadownet_: очень напоминает "суперкомпьютер" из "Москва 2042" Войновича...
gennady_77 06 августа 2018 | 08:43
bolgenos для android?
andygo__ru 06 августа 2018 | 08:45
Ооооо!!!!!! Новость в будущем времени - надо же, какая редкость на просторах Рунета!
...надеюсь, что 160 чего-то там - будут потрачены в БЛИЖАЙШЕЕ время.
Да, еще: пойду-ка прямо сейчас с друзьями сделаю ставки, кто будет отвечать за реализацию проекта: Х, Y, или - !!! - вот прямо целый толстый Z?
ostapbey 06 августа 2018 | 08:50
Не на радиолампах и не на транзисторах??
Тут не спрашивая где ловили эту рыбку, нужно иметь в виду, что она в кейсе..
Или на тачке даже...
putin_itogy 06 августа 2018 | 08:55
А почему какой-то "Sailfish"..? (это что, китайское?)
А не отечественное,
Например, "Чебурашка".
y3emen1 06 августа 2018 | 08:59
putin_itogy: например "тухлая рыбка"
dmast79 06 августа 2018 | 09:00
putin_itogy: Изначально финское, купленное нашими.
decontes 06 августа 2018 | 09:02
Дебилы блд... Будет как в армии: кнопочный телефон для демонстрации начальству и нормальный смарт для "жизни".
Просто клоуны распилят очередной ярд нашего бабла.