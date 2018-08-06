К 2021 г. российские чиновники должны будут пользоваться смартфонами с операционной системой Sailfish от Ростелекома

К 2021 году российские чиновники должны будут пользоваться смартфонами с операционной системой Sailfish от Ростелекома. На эти цели будет потрачено более 160 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсантъ». Эти устройства также будут рекомендованы для использования в местных органах самоуправления. Перевод чиновников на смартфоны Sailfish начнут в 2019 году. Около 15 тысяч таких устройств уже купила «Почта России», ещё одно устройство подарили премьер-министру Медведеву.