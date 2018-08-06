Роскомнадзор превысил свои полномочия во время борьбы с мессенджером «Телеграм»

Генпрокуратура не давала санкцию на блокировку миллионов IP-адресов. Как пишет газета «Ведомости», это следует из документа, представленного надзорным ведомством в Таганский суд. Он сейчас рассматривает иск компании «Живая фотография» к Роскомнадзору. Заявитель требует признать незаконными действия ведомства, приведшие к блокировке ресурса, и добивается восстановления доступа к сайту.