Правительство Японии выразило протест России в связи с размещением истребителей Су-35 на острове Итуруп
Правительство Японии выразило протест России в связи с размещением истребителей Су-35 на острове Итуруп, сообщает ТАСС. Токио неоднократно критиковал российскую программу военного строительства на Курилах, а также проведение учений в регионе.
Комментарии3
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dmast79 06 августа 2018 | 08:30
Дежурное бухтение. Со своей территории амеров убрать не могут, а на наши земли зарятся...
vezdehod 06 августа 2018 | 08:37
Это мирные "Кукурузники" и ничего плохого они Японии не несут Будут "опылять" поля керосином. чтобы посевы не жрала саранча.
dmast79 06 августа 2018 | 08:44
vezdehod: Ага, саранча в виде F-22 c Окинавы...)