Минэкономразвития предложило поднять тарифы на жилищно-коммунальные услуги из-за роста НДС
Минэкономразвития предложило поднять тарифы на жилищно-коммунальные услуги из-за роста НДС, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Министерства. НДС повышается до 20 процентов с 1 января. По словам чиновников, это привлечёт в бюджет около шестисот двадцати миллиардов рублей. Эксперты предсказывают рост цен на товары и услуги.
Комментарии12
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orein51 06 августа 2018 | 08:20
"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день".
vilingrad 06 августа 2018 | 08:23
Вот и понеслось. Сначала у Володеньки закололо под ложечкой...
sborisych 06 августа 2018 | 08:24
Понеслось... ВпроТчем это ожидаемо.
skvorec58 06 августа 2018 | 08:26
Эй начальник!!! Как же так! Вся эта ваша властная козлотА из каждого утюга клятвенно уверяла, что повышение НДС никаким образом не коснется граждан.
romantik56 06 августа 2018 | 08:28
Под эту "дудку" будут рвать и метать все,кому не лень... Нашим балбесам только дай волю...
vezdehod 06 августа 2018 | 08:33
Это "Подарок" от царя батюшки. за которого холопы отдали свои "лайки" 18 марта 2018 года - он этого не хотел. но обстоятельства поменялись.
sborisych 06 августа 2018 | 08:33
romantik56:
Это как раз таки не "воля", а приговор всему народонаселению..
romantik56 06 августа 2018 | 08:43
sborisych: Имеется в виду воля на произвол
sborisych 06 августа 2018 | 09:09
romantik56:
Вы про это. Так у них нет ограничений- ни экономических, ни моральных, ни "умственных"..
efilika 06 августа 2018 | 08:36
Не выступали против НДС? Его очередная многоходовочка. Возможно, пенсионную назад откатит.
marktretiy 06 августа 2018 | 08:45
А говорили, что будет не больно, типа, "раз и всё" ....
bencionchik 06 августа 2018 | 08:49
Народ ваш ватный крут,
Лишь в том, как деградирует!
Его Эбутт,
А он, бл....., аплодирует!
(Удалой Господь)