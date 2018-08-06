Минэкономразвития предложило поднять тарифы на жилищно-коммунальные услуги из-за роста НДС, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Министерства. НДС повышается до 20 процентов с 1 января. По словам чиновников, это привлечёт в бюджет около шестисот двадцати миллиардов рублей. Эксперты предсказывают рост цен на товары и услуги.