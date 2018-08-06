Минюст разработал механизм приостановки деятельности некоммерческих организаций, которые финансируются из США
Минюст разработал механизм приостановки деятельности некоммерческих организаций, которые финансируются из США или, по мнению российских властей , представляют угрозу России. Как пишет газета «Коммерсантъ», поправки предлагается внести в закон, принятый ещё в 2012 году, как ответ на «Акт Магнитского». По словам экспертов, законодательство об НКО достаточно жёсткое, но в нём пока нет механизмов, которые могли бы в короткие сроки приостановить некоммерческих организаций.
Комментарии6
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sborisych 06 августа 2018 | 08:30
Этой, "путинской России", "представляют угрозу" все. И всё...
dmast79 06 августа 2018 | 08:32
sborisych: По моему, как раз США одержимы паранойей. А как отвечать психу? - только на понятном ему языке!
sborisych 06 августа 2018 | 09:12
dmast79:
Мне кажется, вы путайте кислое с зелёным..
zor 06 августа 2018 | 08:33
Элочка Людоедочка, в пику американской баронессе,выкрасила мех драной кошки под мех мексиканского тушкана.Если американская баронесса не угомонится,то следующим шагом будет окраска меха драной кошки под мех шанхайского барса.
dmitriy_radchenko 06 августа 2018 | 08:43
Да ладно, какой там к чертям механизм? В короткие сроки прекратить работу любой организации, хошь коммерческой, хошь некоммерческой - два раза плюнуть об асфальт. Набежать туда в масках с автоматами, двери сломать и всё вынести неизвестно куда, всего и делов-то. Историй таких тьмы и тьмы есть.
dmast79 06 августа 2018 | 09:02
dmitriy_radchenko: Ну у нас не Украина, всё же...