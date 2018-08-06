Минюст разработал механизм приостановки деятельности некоммерческих организаций, которые финансируются из США или, по мнению российских властей , представляют угрозу России. Как пишет газета «Коммерсантъ», поправки предлагается внести в закон, принятый ещё в 2012 году, как ответ на «Акт Магнитского». По словам экспертов, законодательство об НКО достаточно жёсткое, но в нём пока нет механизмов, которые могли бы в короткие сроки приостановить некоммерческих организаций.