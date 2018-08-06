Дональд Трамп: Встреча сына с российским адвокатом в 2016 была законной

Об этом в твиттере написал сам американский президент. Он рассказал, что переговоры с юристом Натальей Весельницкой преследовали цель собрать информацию о противнике, однако так и не принесли результатов. При этом ранее команда Трампа-младшего говорила совсем другое – то, что встреча была посвящена программе по усыновлению российских детей. Контакт сына главы Белого дома и Весельницкой – одна из ключевых тем расследования предполагаемого российского вмешательства. На этой неделе стало известно, что спецпрокурор хочет допросить российского певца Эммина Агаларова, который был организатором встречи.