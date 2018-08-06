Суд в Барнауле сегодня начнет рассматривать дело об экстремизме, возбужденное из-за мемов во «Вконтакте»
Поводом для этого послужили картинки, посвященные религии и чернокожим, которые местная жительница Мария Мотоузная сохранила на свою страницу в социальной сети несколько лет назад. Сама девушка считает, что настоящая причина преследования – ее общественная деятельность. Она неоднократно публиковала анонсы оппозиционных митингов. Свидетелями по делу проходят две студентки. По их заявлениям уголовное дело было возбуждено против другого жителя Барнаула.
Комментарии2
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yralez 06 августа 2018 | 07:38
Если называете подсудимую, то и имена 2-х героинь в студию.
А там люди пусть решают----чествовать их или в рожи плюнуть.
liliyask 06 августа 2018 | 07:45
мы так досрочно экстремизм заодно с терроризмом победим.