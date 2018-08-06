Суд в Барнауле сегодня начнет рассматривать дело об экстремизме, возбужденное из-за мемов во «Вконтакте»

Поводом для этого послужили картинки, посвященные религии и чернокожим, которые местная жительница Мария Мотоузная сохранила на свою страницу в социальной сети несколько лет назад. Сама девушка считает, что настоящая причина преследования – ее общественная деятельность. Она неоднократно публиковала анонсы оппозиционных митингов. Свидетелями по делу проходят две студентки. По их заявлениям уголовное дело было возбуждено против другого жителя Барнаула.