Режиссера Александра Расторгуева, погибшего в Центральной Африке, похоронят 7 августа

Об этом написал его друг Павел Костомаров. Прощание пройдет в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Расторгуев и двое других членов съемочной группы – Орхан Джемаль и Кирилл Радченко – были убиты 30 июля. В ЦАР они снимали фильм о деятельности российских наемников. Тела журналистов были доставлены в Россию накануне. Как стало известно, во время транспортировки было потеряно заключение о смерти Джемаля, из-за чего родственники не могут его похоронить. МИД восстанавливает документы.