В Красноярском крае сегодня объявлен траур по жертвам крушения вертолета

В авиакатастрофе погибли 18 человек. Траур в регионе был объявлен решением врио губернатора Александром Уссом. Об этом сообщает ТАСС.

Трагедия произошла утром 4 августа в районе нефтеперекачивающей станции «Ванкор» в Туруханском районе. При взлете с площадки вертолет Ми-8 авиакомпании UTair столкнулся с другим вертолетом, поднявшимся в воздух немного раньше. Он зацепился за трубы, которые перевозил второй вертолет на грузовой подвеске, и упал. Оба топливных бака взорвались при падении. На борту было 18 человек – три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, которые летели на нефтеперекачивающую станцию. Никто из них при крушении не выжил. На видео, опубликованном Следственным комитетом с места трагедии, видно, что от транспортного средства почти ничего не осталось.

Второй вертолет смог сбросить подвеску и совершить посадку. Пассажиров на его борту не было, а экипаж воздушного судна не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии. В числе версий рассматривается ошибка пилотирования вертолета.