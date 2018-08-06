Члены Совета Федераций сегодня встретятся с американской делегацией Сената

Предполагается, что в ходе обсуждения парламентарии могут затронуть проект новых санкций США против России. Первоочередными на встрече с делегацией, возглавляемой республиканцем Рэндом Полом, будут вопросы отношений между Россией и США, а также перспективы межпарламентских связей. Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Более подробную повестку переговоров сенатор не уточнил, однако его заместитель Владимир Джабаров в интервью РИА Новости не исключил, что проект новых санкций против России также будет обсуждаться. По его словам, Совету Федерации интересно, сколько еще Вашингтон «будет использовать заезженную донельзя санкционную пластинку». Напомним, проект новых ограничений в отношении России был внесен в американский Сенат в минувший четверг. Его авторы называют предлагаемые меры «сокрушительными». Среди них – санкции против официальных лиц и олигархов, способствующих, по мнению США, коррупции, а также запрет транзакций, связанных с суверенным долгом России. Кроме того, авторы проекта возможность вводить секторальные ограничения против любого россиянина. Поездка американской делегации Сената в Россию станет уже второй за последний месяц.