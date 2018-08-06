Перевод чиновников на смартфоны с российской операционной системой может обойтись бюджету в 160 миллиардов рублей
Об этом пишет «Коммерсантъ», со ссылкой на источник во власти. Почти 8 миллионов сотрудников государственных структур могут получить мобильные устройства с отечественным программным обеспечением к 2021 году. Ранее президент «Ростелекома» рассказал о тестировании системы Sailfish. Она призвана обеспечить информационный суверенитет России.
Комментарии4
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vetsurgeon 06 августа 2018 | 07:22
переход чиновников на смартфоны с российской операционной системой \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
назад к сохе лаптям и телогрейке? а потом в пещеры
kir_pich_101 06 августа 2018 | 07:31
Погрузить эту кодлу в теплушки, с вошьдем вместе и уточкой и отправить их
к едрене фене...
dmast79 06 августа 2018 | 07:36
В заголовке уже неправда. Исходная статья коммерсанта:
"Всего на поэтапный перевод чиновников на Sailfish до конца 2021 года планируется потратить около 160,2 млрд руб. Из них 71,3 млрд руб. выделят из федерального бюджета, 78,2 млрд руб.— госкомпании и еще 10,7 млрд руб.— из местных бюджетов."
И там же:
"Предполагается, что тариф за «оказание комплексной услуги» с использованием смартфонов на отечественной ОС составит 13,1 тыс. руб. в год на человека."
oldbobby 06 августа 2018 | 07:44
Торговля выдуманными угрозами - самый прибыльный бизнес в РФ.