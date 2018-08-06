Перевод чиновников на смартфоны с российской операционной системой может обойтись бюджету в 160 миллиардов рублей

Об этом пишет «Коммерсантъ», со ссылкой на источник во власти. Почти 8 миллионов сотрудников государственных структур могут получить мобильные устройства с отечественным программным обеспечением к 2021 году. Ранее президент «Ростелекома» рассказал о тестировании системы Sailfish. Она призвана обеспечить информационный суверенитет России.