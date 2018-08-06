В борьбе с Telegram Роскомнадзор без разрешения заблокировал миллионы IP-адресов

Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на Генпрокуратуру. Надзорное ведомство обнародовало эти данные в суде по иску одного из сайтов, доступ к которому был ограничен из-за попытки блокировать мессенджер. Прокуратура указала, что просила закрыть десяток сайтов, в том числе пропагандирующих терроризм. Таким образом, как считает адвокат Даниил Бухарин, Роскомнадзор превысил свои полномочия.