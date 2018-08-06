В борьбе с Telegram Роскомнадзор без разрешения заблокировал миллионы IP-адресов
Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на Генпрокуратуру. Надзорное ведомство обнародовало эти данные в суде по иску одного из сайтов, доступ к которому был ограничен из-за попытки блокировать мессенджер. Прокуратура указала, что просила закрыть десяток сайтов, в том числе пропагандирующих терроризм. Таким образом, как считает адвокат Даниил Бухарин, Роскомнадзор превысил свои полномочия.
Комментарии3
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piter_ug 06 августа 2018 | 07:18
Ну так: «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьёт!»
Но дурак хоть свой разобьёт, а эти за чужие взялись.
tv_victim 06 августа 2018 | 07:32
Профессионал, фигли....
stalk25 06 августа 2018 | 07:44
Уроды из Роскомнадзора. Этим всё сказано.