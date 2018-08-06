Суд рассмотрит апелляцию на решение о восстановлении на работе учительницы географии Светланы Колядовой

Ее уволили по обвинению в аморальном поведении, но в январе суд преподавателя оправдал.

Понятие аморального поведения очень расплывчатое, этот закон администрация часто использует, чтобы свести счеты с неугодными педагогами. Об этом телеканалу «Рен-ТВ» рассказал сама Светлана Колядова. Педагога с почти сорокалетним стажем обвиняли, в частности, в том, что она устраивала перед учениками стриптиз.