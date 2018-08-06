Суд рассмотрит апелляцию на решение о восстановлении на работе учительницы географии Светланы Колядовой
Ее уволили по обвинению в аморальном поведении, но в январе суд преподавателя оправдал.
Понятие аморального поведения очень расплывчатое, этот закон администрация часто использует, чтобы свести счеты с неугодными педагогами. Об этом телеканалу «Рен-ТВ» рассказал сама Светлана Колядова. Педагога с почти сорокалетним стажем обвиняли, в частности, в том, что она устраивала перед учениками стриптиз.
Комментарии1
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lenin3 06 августа 2018 | 07:27
Какой,нафиг,стриптиз в почти 60 лет??Может,наоборот,увольяют потому,что НЕ могла устраивать стриптиз.Сейчас же забитые учителя не имеют права сделать замечания ученикам с хрупкими душами,а те,может,стриптиза требовали...