В Киеве пройдут предварительные слушанию по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова

Фигурантам грозит до 15-ти лет лишения свободы. На скамье подсудимых Ярослав Тарасенко и Александр Лось. По версии следствия, они непосредственно причастны к убийству в центре Киева бывшего российского депутата. Тарасенко подвёз киллера на машине. А Лось как считает следствие помогал организовать убийство Дениса Вороненкова. Он нашёл водителей и убийцу, а также следил за жертвой. Вину фигуранты не признали. Под стражей они провели больше года. Предварительное заседание должно было пройти в пятницу, но на него не пришёл адвокат одного из обвиняемых. Защитник как оказалось в отпуске. Шевченковский районный суд Киева процесс отложил, назначив обвиняемому Тарасенко государственного адвоката. В ходе заседания суд также решит вопрос о продлении ареста двум фигурантам, сообщает УНИАН. Вороненков был убит в центре украинской столицы в марте прошлого года. Стрелявший в него Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и позже умер в больнице. Суд рассмотрит дело со второй попытки. Ранее он вернул материалы в прокуратуру для устранения недостатков. Украинские правоохранители разыскивают ещё нескольких человек, которые могут быть причастны к убийству Вороненкова. Заказчиком преступления Киев считает россиянина Владимира Тюрина, бывшего гражданского мужа вдовы экс-депутата Марии Максаковой. Его объявили в международный розыск и планируют судить заочно.