«Новая газета» запускает петицию с требованием отпустить из СИЗО 18-летнюю Анну Павликову

Она обвиняется в создании экстремистского сообщества «Новое величие». Адвокаты рассказали, что в заключении у девушки серьезно обострились хронические заболевания, а также отметили, что четверо других фигурантов дела находятся под домашним арестом. В июле суд отклонил аппеляцию защиты, но сократил срок содержания под стражей на месяц. Сбор подписей будет открыт на платформе Change.org.

Вместе с тем на серьезные проблемы со здоровьем жалуется и другая обвиняемая по делу – 19-летняя Мария Дубовик. Об этом «Эху Москвы» рассказала координатор правовой помощи «ОВД-Инфо» Алла Фролова. Срок ареста фигурантов так называемого дела «Нового величия» истекает 13 сентября.