«Новая газета» запускает петицию с требованием отпустить из СИЗО 18-летнюю Анну Павликову
Она обвиняется в создании экстремистского сообщества «Новое величие». Адвокаты рассказали, что в заключении у девушки серьезно обострились хронические заболевания, а также отметили, что четверо других фигурантов дела находятся под домашним арестом. В июле суд отклонил аппеляцию защиты, но сократил срок содержания под стражей на месяц. Сбор подписей будет открыт на платформе Change.org.
Вместе с тем на серьезные проблемы со здоровьем жалуется и другая обвиняемая по делу – 19-летняя Мария Дубовик. Об этом «Эху Москвы» рассказала координатор правовой помощи «ОВД-Инфо» Алла Фролова. Срок ареста фигурантов так называемого дела «Нового величия» истекает 13 сентября.
Комментарии3
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serge_moro 06 августа 2018 | 07:12
Воровать -это его стихия.Он уже не мог себе представить ,чтобы он делал ,если бы не воровал.Для него воровство стало обыденным, как работа или сильнодействующий наркотик, с которого самостоятельно соскочить нельзя.Иногда он сожалел,что у него такое пассивное 145 миллионное стадо бандерлогов,которые не могут его избавить от воровства и назначают его очередные 6 лет не слазить с этого пагубного наркотика , который приносит ему и его друзьям баснословные барыши.
.Для него воровство стало идеологией , воздухом , едой , питьем без которого человек обходиться не может.Те ,кто пытался ему сказать,что он вор убиты , брошены в тюрьмы или стали инвалидами. Вору нельзя говорить ,что он вор , особенно ,если этот вор имеет свое стадо , которое идет за ним ,чтобы он не делал.Вор обычно никогда не идет на мoкруху , зная ,что может погореть. Он понимал,что он вор особенный и погореть никак не может потому что у него вся система правосудия состоит из более мелких воров ,которые кормятся с его руки.
Он понимал ,что он уже ворует не из-за того ,что ему нужны деньги . Нет, ,денег у него больше,чем у самого богатого человека на планете по версии Форбс. Он,ведь ворует уже машинально , автоматически ,как курящий автоматически тянется за сигаретой , а алкоголик за .спиртным. Возможно он болен и это ворозависимость прогрессирует.Он понимал кто виновник всех его бед . Это его народ,который он терпеть не мог и мстил ему где только можно. Ведь его многомиллионное стадо, вместо того ,чтобы один раз за 18 лет сказать ему в один многомиллионный голос хватить нас грабить иди лечись от ворозависимости .Так они гады выбирают меня снова до 2024 года. Ну, разве это нормально,разве они цивилизованные люди??!Нет у этих людей ничего святого ,раз они меня больного человека не могут выгнать с насиженного места ,чтобы я больше не воровал. Будь они прокляты!!
rips4 06 августа 2018 | 07:15
То есть, тем самым , коллектив "новой газеты" подтверждает, что не против, если те кто не согласен с политическими взглядами редакции, забросали здание коктейлями Молотова, а редакторов и журналистов люстрировали, особо ретивых расстреляли, и все это без суда и следствия...
Ну оk че..
dmast79 06 августа 2018 | 07:27
Поддержка терроризма? Сначала Сенцов, теперь эта...?
Мало ли бедолаг по тюрьмам мается - но для наших либералов они недостаточно "политические"?