Бывший глава FIFA Йозеф Блаттер подтвердил сговор при выборе Катара страной-хозяйкой ЧМ по футболу в 2022 году
По его словам члены исполнительного комитета проигнорировали сообщения о невозможности провести турнир в этой стране. Британская газета The Times приводит выдержки из книги Блаттера «Моя правда». Там экс-глава FIFA пишет, что Катар победил благодаря сговору и политическому давлению на бывшего члена исполкома Мишеля Платини. Ранее издание утверждало, что стране удалось заполучить право на проведение ЧМ благодаря черному пиару против конкурентов.
Комментарии4
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yralez 06 августа 2018 | 07:01
Про РФ молчит.....боится угощения полонием.
oldpartizan 06 августа 2018 | 07:05
ФИФА пора разгонять.
только вот кто возьмётся?
ly4_sveta 06 августа 2018 | 07:15
yralez: Или взятка такого размера, что Катару и
не снилось.
ly4_sveta 06 августа 2018 | 07:12
Слабаки они какие-то все на Западе. Учились
бы с наших - отрицание даже тогда, когда и улики
все на лицо, и к стенке уже прижали, но - нет, не был,
не знаю, вы все врете, а докажите...