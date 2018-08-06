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06:47, 06 августа 2018

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 80 человек

Мощные подземные толчки произошли на острове Ломбок накануне. По данным Геологической службы США их магнитуда составила 7 баллов. Как сообщили очевидцы, толчки почувствовали и на популярном у туристов острове Бали. Однако особенно пострадал район Восточный Ломбок. Там, по некоторым сведениям, были деформированы тысячи домов. Предыдущее землетрясение в регионе случилось за неделю до этого. Тогда также погибли десятки человек.

Комментарии

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ly4_sveta 06 августа 2018 | 07:23

США знают и видят все. Наука работает, прогресс
семимильными шагами движется, цивилизация растёт,
развивается и приумножается. А в деревне Гадюкино
опять дожди... Безнадёга и безысходность...

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