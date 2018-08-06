Российский МИД восстанавливает свидетельство о смерти Орхана Джемаля, потерянное при транспортировке
Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-секретаря Марию Захарову. Журналист и два других члена съемочной группы были убиты в Центральной Африке 30 июля. Их тела накануне были доставлены в Россию. Однако, как написал Максим Шевченко – друг Джемаля, – семья не может его похоронить из-за утерянных документов. Шевченко считает что это – проявление «мстительности тупых властей». Позже ему в Facebook'е ответила сама Захарова. Она отметила, что не знает, о ком говорит журналист, однако считает, что документ потерял перевозчик.
Журналисты были застрелены в окрестностях города Сибю. В ЦАР они снимали фильм о деятельности российских наемников.
Комментарии3
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mitja_76 06 августа 2018 | 07:06
Ну и как тут прикажете не заподозрить, что в этом свидетельстве о смерти было написано что-то такое, что могло привлечь чье-то внимание?
sg93 06 августа 2018 | 07:18
mitja_76:
А что, паралельно устранили того, кто это свидетельство выдал? Чо тупить то? Восстанавливают уже..
sg93 06 августа 2018 | 07:14
За что им мстить то, тупой ты баклан, Шевченко??? За то что их Ходор на верную смерть послал? Ведь даже тупые, обдобавшиеся и обдолбанные гомячки не смогут отрицать очевидных фактов. Люди едут в логово людоедов по заданию МБХ по подложным документам. Едут на встречу с каким то Мартином, которого больше никто в глаза не видел и в ООН такого не знают. Так торопятся, что едут в ночь невзирая на предупреждения.. А сечас МБХ вместе со своими ссаксонаглыми хозяевами громче всех кричит о том что виновата Россия. Шакал лживый, дерьмо англичанина... Кстати французы тоже очень ревностно относятся к появлению России в ЦАР, которую считают своей вотчиной. И не случайно документы исчезли именно с французского рейса..