Госдепартамент вызвал российского представителя из-за подозрительных аккаунтов в Facebook'е
Временный поверенный Дмитрий Жирнов должен был прокомментировать попытки Кремля использовать страницы в соцсетях для продвижения жестких и сеющих рознь идей в США. Об этом в твиттере написала пресс-секретарь Хизер Науэрт. Она добавила, что Вашингтон не потерпит подобного агрессивного вмешательства. В российском МИД пока ситуацию не прокомментировали.
Комментарии4
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ura_123 06 августа 2018 | 06:49
Какие ваши доказательства!(с)
Ну разве кроме патрика,максика,монгола и ещё 100500 вонючих портяшков)))
sg93 06 августа 2018 | 06:58
Ну конечно это Путин подговорил в ФБ янкелевских полицаев жестко пиздить протестующих.. Красиво они метелили толпу. Тетка просто с плакатом стоит, даже не кидается асфальтот. На ее на землю со всей дури.. Что там после Болота хомячки визжали про фашистов и жесткий разгон? Полюбуйтесь как это происходит у ваших хозяев...
А довольно бюджетный способ "раскалывать сша" )) Несколько десятков левых аккаунтотв, сотня другая каменотв - и сверхдержава на грани развала. По-крайней мере какая то движуха началась на улицах.. Клованы, блять...
Пусть сначала своих шавох воючих с эха отзовут, а потом что то вякают про "вмешательства"
davi__koloradov 06 августа 2018 | 06:58
Хлопнули рашку-говняшку(с)Мединский да по могутной спинушке!
ura_123 06 августа 2018 | 07:00
davi__koloradov: Скорее по тощей жопушке)))