Госдепартамент вызвал российского представителя из-за подозрительных аккаунтов в Facebook'е

Временный поверенный Дмитрий Жирнов должен был прокомментировать попытки Кремля использовать страницы в соцсетях для продвижения жестких и сеющих рознь идей в США. Об этом в твиттере написала пресс-секретарь Хизер Науэрт. Она добавила, что Вашингтон не потерпит подобного агрессивного вмешательства. В российском МИД пока ситуацию не прокомментировали.