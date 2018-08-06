В Тверской области глава района вступил в перепалку с жителями на открытии фонарей
Как пишет местная газета «Караван+Я», в селе Холмец, которое давно лишилось освещения, наконец была установлена подсветка. Это событие посетил Олег Дубов – руководитель Оленинского района. Когда он перерезал торжественную ленточку, местные жители поинтересовались, нельзя ли перевесить фонарь ближе к дороге или автобусной остановке. В ответ они услышали, что это «не их ума дело». В перепалку вступил сын одной из селянок. После чего Дубов якобы нецензурно выругался в его адрес. Позже руководитель написал во «Вконтакте», что дальнейшее участие села в региональных программах будет под вопросом, а все произошедшее в селе назвал «мини-майданом».
Комментарии9
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klukvik 06 августа 2018 | 06:50
фонарь на селе! почти дошла цивилизация, но тут - бац, майдан!
хрен вам, селяне, а не электричество!
ura_123 06 августа 2018 | 06:58
klukvik: Один! Один фонарь и тот вдали от автобусной остановки)))
А ещё эта фраза-"мини майдан" !
Никогда ещё россияне не жили так плохо как при Обаме)))
oldpartizan 06 августа 2018 | 07:03
у Варламова эта тема хорошо раскрыта.
но какие неблагодарные холопи, барин им фонарь поставил и на открытие снизошёл, а они бунтовать
ly4_sveta 06 августа 2018 | 07:39
klukvik: Повырубать все электричество по всей
стране и никакого майдана. Кто ж в темноте захочет
майданить? Центральные власти до такого никак не
додумаются, надо опыт с регионов перенимать.
yralez 06 августа 2018 | 07:03
Холопы то на коленях стояли ?.
lonewolf 06 августа 2018 | 07:07
Да не фонарь, а вид фонарного столба заставляет единороса вспомнить о его прикладном применении в историческом прошлом, что, вероятно, и вызвало его раздражение.... И Майдан померещился ....
artyarts 06 августа 2018 | 07:10
Экая начальственная скотина. Облагодетельствовал, блеать. Фонарик повесил. Россия, 21 век.
vetsurgeon 06 августа 2018 | 07:25
хамство повсеместно , хамло непобедимо
ly4_sveta 06 августа 2018 | 07:34
Фонарь - торжественная ленточка!
Уборная - торжественная ленточка!
Асфальт - торжественная ленточка!
Убрали навоз - торжественная ленточка!
Подали воду - торжественная ленточка!
Включили отопление - торжественная ленточка!
Так и ленточек не наберешься на все эти
«торжественные» мероприятия.
Торжество путинского правления. Довёл страну до
разрухи. Скоро хлебу с водой, от барина, радоваться будут.