Три человека госпитализированы после взрыва на химическом предприятии в Тульской области

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, на территории Алексинского комбината произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительным данным, это случилось из-за поврежденной установки в одном из цехов предприятия. На месте работают спасатели и следователи.