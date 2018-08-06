Три человека госпитализированы после взрыва на химическом предприятии в Тульской области
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, на территории Алексинского комбината произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительным данным, это случилось из-за поврежденной установки в одном из цехов предприятия. На месте работают спасатели и следователи.
Комментарии1
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ly4_sveta 06 августа 2018 | 07:27
Опять какую-нибудь гадость для отравления
«врагов» химичили.