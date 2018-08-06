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06:07, 06 августа 2018

В Хамовническом суде будет рассмотрен иск юмористки Елены Степаненко к Евгению Петросяну о разделе нажитого имущества

По некоторым данным, супруга телеведущего в результате развода хочет получить 80% от общей суммы. В своем иске Елена Степаненко требует большинство общих квартир в Москве, а также весь антиквариат и культурные ценности, ранее рассказал в интервью ТАСС адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин. Сколько это в денежном выражении, он не уточнил, сославшись на то, что официальной судебной оценки имущества еще не было. При этом ранее источник ТАСС называл сумму в 1,5 млрд рублей. Жорин, между тем, отметил, что Петросян подал встречный иск к Степаненко. В нем, по словам адвоката, юморист будет просить расторжения брака со своей супругой и раздела имущества поровну. Причем, как утверждает Жорин уже в интервью «Интерфаксу», такой вариант обсуждался и ранее, однако Степаненко решила довести дело до суда. Встречный же иск, по мнению адвоката Петросяна, является попыткой найти компромисс между людьми, которые, по его словам, уже последние 15 лет фактически не являлись супругами, сохраняя творческий союз. Между тем на сохранение уважения друг к другу надеется и сам Петросян – об этом он, по крайней мере, рассказал в интервью изданию «Стархит». Адвокатом Елены Степаненко на процессе будет Елена Забралова. Ранее она представляла интересы президента Владимира Путина во время исков к нему со стороны ряда оппозиционеров. Разбирательство же с Петросяном Степаненко и Забралова не коментируют.

Комментарии

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sg93 06 августа 2018 | 06:22

> хочет получить 80% от общей суммы.

Остальное пиднадкусывает. Хохлы неисправимы )))

sasha2011 06 августа 2018 | 06:31

Ну надо же как не везёт армянским артистам с украинскими жёнами!

Как в "Запорожце за Дунаем":
"Гей, Одарка, годi буде,
Перестань-бо вже кричать!
Нi, нехай почують люди,
I не буду ю мовчать!"

Вот, что значит "вільна Україна"! Никакой вертикали!

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