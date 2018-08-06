В Женеве открывается сессия комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации

Случаи расовой и этнической дискриминации в разных странах происходят ежедневно, отмечают в ООН. Это препятствует нормальному развитию миллионов людей по всему миру. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации проведёт уже 96ю сессию чтобы обсудить наболевшую проблему. Представители ряда стран выступят с докладами и расскажут как они решают вопрос. В их числе – Босния и Герцеговина, Япония, Китай, Латвия. Балтийскую страну в ООН недавно раскритиковали за обращение с нацменьшинствами. И обвинили в дискриминации русского населения. За намерение перевести русские школы на латышский язык, против этого выступают многие жители, они проводят шествия и митинги. В свою очередь ещё одного докладчика Китай страны Запада регулярно обвиняют в нарушении прав человека. Выступающие намерены заверить ООН, что их страны проводят политику ликвидации расовой дискриминации. И подчеркнут, что такое обращение с людьми запрещено конституций. Работа комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации продлится до конца месяца.