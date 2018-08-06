Замглавы Центробанка Ирана арестован за спекуляции на валютном рынке

Об этом сообщило Франс Пресс со ссылкой на судебные власти страны. По этому обвинению под стражу взяты еще четыре человека. В стране этой весной вспыхнул валютный кризис, вызванный падением стоимости иранского риала. На фоне американских санкций в последние дни обменный курс достиг рекордных показателей. Доллар США стоит 120 тысяч риалов. На прошлой неделе в стране начались антиправительственные демонстрации против повышения цен и безработицы.