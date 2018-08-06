Саудовская Аравия отозвала посла в Оттаве и дала сутки на выезд канадского посла из Эр-Рияда

Кроме того, королевство заморозило любые торговые соглашения и инвестиции. Это произошло на фоне сообщения о том, что Канада выразила обеспокоенность судьбой сестры местного правозащитника Раифа Бадави. Сам он находится в тюрьме по обвинению в оскорблении государственной религии ислама. Он критиковал государственный режим. В тоже время семья правозащитника – жена и трое детей — живут в Канаде с 2013 года.