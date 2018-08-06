Суд в Киеве сегодня рассмотрит иск сына Виктора Януковича к экс-депутату Госдумы Илье Пономареву

Александр Янукович требует опровергнуть утверждения о своих договоренностях с российскими властями. Иск, который сегодня будет рассматривать Печерский районный суд Киева, связан с показаниями, озвученными Пономаревым по делу о госизмене экс-президента Януковича. В частности, экс-депутат Госдумы заявил, что сын украинского лидера Александр в 2013 году вел переговоры с российским руководством о продаже украинских облигаций внешнего займа. Помимо этого, Янукович-младший якобы получил миллиард долларов в обмен на отказ президента Украины подписать Соглашение об Ассоциации с ЕС.

Александр Янукович предположил, что Пономарев дал такие показания по заданию Генпрокуратуры Украины, пообещавшей российскому оппозиционеру дать возможность пребывания и ведения бизнеса на Украине.

Сын экс-президента намерен защитить свою честь и достоинство и опровергнуть недостоверную, по его мнению, информацию. Уголовное дело о госизмене в отношении Виктора Януковича рассматривается в суде уже больше года. Экс-президент Украины, который сейчас находится в России, свою вину отрицает. Ему грозит пожизненное заключение.